Vorarlberger Museumswelt Themenführung „Rettungsmuseum“

Am Samstag, den 13. Mai 2023 wird um 14:00 Uhr für Interessierte eine spezielle Themenführung im Rettungsmuseum angeboten

Vortragsreihe „Sammelobjekte. Fenster in die Vergangenheit“

„135 Jahre Schokolade aus Bludenz“ – Referent: Franz J Schütte

Der Vortrag findet als unabhängige Veranstaltung am Samstag, den 13. Mai 2023 um 16:00 Uhr im Veranstaltungssaal der Vorarlberger Museumswelt in Frastanz statt.