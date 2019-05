Vorarlberger Ministranten Premiere

In Rankweil trafen sich 200 Kinder und Jugendliche beim ersten Vorarlberger Minitag

Rankweil. Gute Ideen sind dazu da, um sie sich auch mal von anderen abzuschauen. So machte das auch Ute Thierer von der Jungen Kirche der Diözese. Im Zusammenarbeit mit der Katholischen Jugend, der Vorarlberger Jungschar sowie der Pfarre St.Josef Rankweil nahm sie Idee eines landesweiten Tags für Ministranten auf, der so schon länger in der Diözese Innsbruck veranstaltet wird.