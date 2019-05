Vorarlberger Mannschaftsmeisterschaften in Turn10

Mehr als 570 Turnerinnen und Turner der VTS sowie die TS Hard bereiten sich auf die Mannschaftsmeisterschaften in Turn10 vor.

Der Wettkampf geht am Sonntag den 19. Mai in der Harder Sporthalle am See über die Bühne. Zehn Altersstufen bei den Mädchen, fünf bei den Burschen und sieben Mixed-Kategorien gelangen zur Austragung. Das große Teilnehmerfeld liegt über den 560 Aktiven des Jahres 2018 und dem Jahr 2017 mit damals 500 Turnerinnen und Turnern am Start.