Vorarlberger Lkw in Unfall auf A96 verwickelt – 150.000 Euro Schaden

Sachschaden von rund 150.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagabend auf der A 96 auf Höhe Leutkirch, der über mehrere Stunden für Verkehrsbehinderungen sorgte.

Der 43-jährige Lenker eines mit Gefahrgut (Epoxidharz und Silikon in Fässern) beladenen Sattelzuges aus Vorarlberg hatte die Autobahn in Richtung München befahren, als plötzlich die Räder des Sattelaufliegers blockierten. Nachdem das Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen gekommen war, stieg der Fahrer aus und überprüfte die Bremsanlage. Da er den Fehler nicht beheben konnte, begab er sich wieder ins Führerhaus und setzte einen Notruf ab.

Ladung des Vorarlberger Lkw nicht beschädigt

Der Sattelzug des 43-Jährigen, dessen Ladung keinen Schaden nahm und vor der Bergung umgeladen wurde, ist von der Polizei sichergestellt worden. Da die Kühlkette des mit Melonen beladenen Lkw durch den Unfall unterbrochen wurde, musste ein Havariekommissar hinzugezogen werden, der im Laufe des heutigen Vormittags darüber entscheidet, was mit der Ladung geschehen soll. Neben den beiden Lkw wurden auch vier Elemente der Mittelschutzplanke in Mitleidenschaft gezogen. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Autobahn in Fahrtrichtung München bis 03.20 Uhr gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.