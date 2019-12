Vorarlberger Kunstszene traf sich in der Vinothek Weinstein Finewine

Poetische Lesung von Alexander Waltner mit individuellen, romantischen Wortkreationen und persönlichen Anekdoten.

Die Vorarlberger Kunstszene, sowie Freunde und Anhänger von Alexander Waltner haben sich am Freitag, den 20. Dezember, eine kurze Auszeit vom kommerzialisierten Weihnachtstrubel gegönnt. In der Vinothek Weinstein Finewine wurde es um 20 Uhr still, als der in Dornbirn lebende Künstler mit “i gloub mir fangen a” die Lesung eröffnete.