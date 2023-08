Die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Vorarlberg war wieder auf der Suche nach den kreativsten Köpfen im Land.

Gemeinsam mit der Marke Vorarlberg hat sie den ehemaligen Vorarlberger Werbepreis neu aufgelegt und ausgeschrieben. Die Kreativen Vorarlbergs reichten 270 Projekte ein. Mit neuem Konzept und in geändertem Rahmen wird der „Vorarlberger Kreativpreis 2023“ am 14. September 2023 im Alten Hallenbad in Feldkirch wieder verliehen.

Neuer Preis, neue Ausführung

Die neue, überarbeitete Auflage des Preises der Kreativwirtschaft vereinfacht die Einreichung kreativer Konzepte. Zudem wurde die Teilnahmegebühr für die Einreichungen im Vergleich zu früher deutlich herabgesetzt – für junge Unternehmen, die in den vergangenen zwei Jahren gegründet wurden, war die Ersteinreichung sogar kostenlos. Auch Erscheinungsbild und Siegertrophäe wurden neugestaltet. Zur Teilnahme aufgerufen waren die Mitglieder der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation und jene der Berufsfotograf:innen. Martin Dechant, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Vorarlberg und Leiter der Agentur ikp Vorarlberg, freut sich über die Neuauflage dieser Auszeichnung als „Vorarlberger Kreativpreises 2023“ und bestätigt: "Die Werbe- und Kommunikationsbranche in Vorarlberg bietet ein enormes Know-how und eine exzellente Qualität. Unternehmen, Institutionen und Verbände im gesamten Vierländereck profitieren von der aktiven und dynamischen Kreativbranche aus Vorarlberg.“

Starker Zuspruch

Die eingereichten Projekte werden beim feierlichen, öffentlichen Event am 14. September im Alten Hallenbad Feldkirch ausgezeichnet. Die Siegerinnen und Sieger in den zwölf unterschiedlichen Kategorien sind zudem automatisch für den österreichischen Kreativpreis „Austriacus“ nominiert. Marty Rauch hebt die herausragende Beteiligung in diesem Jahr hervor: „Der neue Kreativpreis verzeichnet mit 270 Projekten von insgesamt 66 Topkreativen eine rekordverdächtige Zahl an Einreichungen.“ Christian Lampert von der Marke Vorarlberg als Co-Veranstalter der Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO), ergänzt: "Wir freuen uns über diese neue Dynamik. Ein wesentlicher Teil unserer Mission, Vorarlberg zum chancenreichsten Lebensraum für Kinder zu gestalten, widmen wir auch der Förderung von Kreativleistungen – vor allem von jungen Unternehmen. Daher werden wir uns in diesem Bereich künftig noch intensiver engagieren."