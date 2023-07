Vorarlberger Kinderdorf gewinnt Integrationspreis

Bludenz. Österreichischer Integrationspreis für das Projekt „Familienimpulse MOBIL“ an das Vorarlberger Kinderdorf verliehen.

In Kooperation mit Land und Gemeinden möchte das Vorarlberger Kinderdorf Eltern zur Seite stehen und stärken. Ziel ist es die Entwicklungs- und Gesundheitschancen von Kindern zu erhöhen und so eine bessere Perspektive für ein gesellschaftlich anerkanntes Leben zu schaffen. Das gelingende Aufwachsen der Kinder in der Gemeinde steht dabei im Zentrum. „Als Stadträtin freut es mich, dass diese Initiative so gut angenommen wurde und somit den Weg für weitere Projekte in diesem Bereich etwas ebnet“, ist Vizebürgermeisterin Mallitsch überzeugt.