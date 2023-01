Vorarlberger Käsekultur und punktgenaue Wetterprognosen

Unternehmerrunde am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE": Mit dem Rupp-Geschäftsführer Josef Rupp, dem Drei Österreich-CEO Rudolf Schrefl und dem Wetterkanalbetreiber Jörg Kachelmann.

Die Privatkäserei von Josef Rupp mit Sitz in Hörbranz investiert aktuell über elf Millionen Euro in den Bau eines neuen Hochregallagers. Ob die Fertigstellung wie geplant noch im ersten Halbjahr 2023 erfolgen kann, berichtet der VN-Wirtschaftspreisträger von 2016 am Dienstag in "Vorarlberg LIVE". Weiteres Thema im Gespräch mit VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch wird der mit Spannung beobachtete Milchpreistrend sein, sowie Rupps Blick über den eigenen Tellerrand hinaus, gilt er doch als einer der wichtigsten Botschafter des Käselands Vorarlberg.

Kommt dieses Wochenende der verspätete Wintereinbruch? Der bekannte Wettermoderator Jörg Kachelmann betreibt in der Schweiz mit seinem Team der Kachelmann GmbH ein erfolgreiches Wettervorhersageunternehmen. Am Dienstag nimmt er in der Marktgemeinde Lustenau gemeinsam mit dem CEO von Drei Österreich, Rudolf Schrefl, eine der neuen Drei-Wetterstationen in Betrieb. Zusammen besuchen sie direkt im Anschluss das "Vorarlberg LIVE"-Studio und erklären, warum die Wetterprognosen im Ländle erst jetzt so richtig genau werden.