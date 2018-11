Vorarlberger Jungstar Luka Brajkovic steht vor NCAA-Debüt

Der Feldkircher Basketball-Jungstar Luka Brajkovic fiebert dem NCAA-Auftakt mit Nervosität entgegen.

Luka Brajkovic fiebert dem Auftakt in der NCAA entgegen. Am Dienstag (Mittwoch 1:00 MEZ) gibt der Vorarlberger sein Debüt in der US-amerikanischen College-Liga. Die Davidson Wildcats empfangen dabei Cleveland State in der John M. Belk Arena.