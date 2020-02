Vorarlberger Jochen Stecker neuer Finanzvorstand bei SAP

Seit Jahresbeginn zeichnet der gebürtige Vorarlberger Jochen Stecker als neuer Finanzvorstand für SAP in der Region Zentral- und Osteuropa verantwortlich.

Stecker startete seine Karriere bei SAP Österreich im Jahr 1997 und war in verschiedenen Positionen und Leitungsfunktionen in den Bereichen Beratung, Presales, Softwarevertrieb und als kaufmännischer Leiter tätig.

2014 übernahm er die Leitung des Finanzbereichs in Österreich. In Erweiterung dieser Rolle übernahm Jochen Stecker 2019 bereits die Führung und Verantwortung für fünf Market Units in den SEE-Ländern (Southern and Eastern Europe). Nun wurde er zum CFO (Finanzvorstand) der gesamten Region CEE ernannt und ist in dieser Rolle von Wien aus für die Steuerung von nunmehr 12 Ländern verantwortlich.