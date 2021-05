Vorarlberger ist U14-Boulder-Vizestaatsmeister

Nachwuchstalent Adrian Kathan kletterte bei seinem ersten Wettkampf in der U14-Altersklasse gleich zum Vizestaatsmeister-Titel.

Gute Platzierungen

Trotz corona-bedingter Einschränkungen wurde am vergangenen Wochenende ein Spitzenwettkampf im Bouldern mit 16 Starter:innen aus Vorarlberg ausgetragen. In allen Kategorien kletterten Vorarlbergs Asse ins Finale. Dem jungen Adrian Kathan vom ÖAV Feldkirch gelang schlussendlich mit der Differenz von nur einem Versuch der Sprung auf Platz 2. Er wurde Vizestaatsmeister in seiner Altersklasse. Jakob Burtscher (U12) verpasste bei seiner ersten Teilnahme an einer Österreichischen Meisterschaft, Rang 3 nur ganz knapp.