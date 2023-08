Vorarlberger in Wien, die Spätzle panieren

Der am Hernalser Gürtel gelegene Imbiss bietet „Vorarlberger streetfood & more“, mit Produkten aus dem Ländle. Dabei orientieren sie sich am Geschmack ihrer Kindheit, beschränken sich aber nicht auf Klassiker wie Käsespätzle oder Zack-Zack. Speziell die „Spätzle Balls“ – panierte Käsespätzle Kugeln – sorgen für Aufsehen. Diese werden in Panko- und Maniok-Flocken ummantelt und bleiben dadurch außen knusprig und innen cremig. Es soll schon vorgekommen sein, dass sich gewisse Kunden als Hüter der Wahren Lehre aufgespielt haben. „Manche Vorarlberger glauben, alles besser zu wissen. Die wollen uns erklären, dass man Spätzle gar nicht panieren könne. Die Wiener dagegen sind sehr offen. Denen gefällt die Abwechslung“, erklärt Auer selbstsicher. Dabei lässt er sich nicht beirren: „Die Teller kommen immer leer zurück, das spricht für uns.“

Was „schaffa“ wirklich bedeutet

Die Gastronomen lernten ihr Handwerk in der Tourismusschule Bludenz. Während Pezold erst die Branche verließ und eine Lehre als Landschaftsgärtner absolvierte, begab sich sein Kollege auf die Weltmeere. Dort arbeitete Auer als Kellner auf einem Fünf-Sterne-Kreuzfahrtschiff. „Ohne meine Zeit auf dem Schiff gäbe es das „Ghörig“ nicht. Die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, sind die Grundlage für unser Lokal“, gesteht der gebürtige Dornbirner. So konnte er sich intensiv mit Lebensmitteln beschäftigen und lernen, was „schaffa“ wirklich bedeutet: „Ich haben jeden Tag, Montag bis Sonntag, 14 bis 16 Stunden lang gearbeitet. Wenn es stressig wird, weiß ich, was mich erwartet. Ich schaffe das.“ Nach zwei Saisonen hatte der Kellner genug von der hohen See. So zog er nach Wien und begann in „Hipster-Lokalen“ zu arbeiten.