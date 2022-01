Vorarlberger Grüne wollen zweite Amtszeit von VdB

Politischer Vorstoß der Vorarlberger Grünen bei "Vorarlberg LIVE": Landessprecher Daniel Zadra sprach sich als erster Politiker in Österreich für eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Alexander van der Bellen aus.

Die 14. Bundespräsidentenwahl in Österreich wird voraussichtlich im Herbst 2022 stattfinden. Bisher hatten sich in Österreichs Polit-Landschaft weder Unterstützer für Van der Bellen, noch Gegenkandidaten zu Wort gemeldet, selbst der Bundespräsident hat sich noch nicht festgelegt, ob er zur Wahl antreten wird.

VdB-Wiederwahl: Warum so zurückhaltend?

Im Gespräch mit Marc Springer hat Daniel Zadra neben Geburtstagswünschen für den Bundespräsidenten, der am heutigen 18. Jänner seinen 78. Geburtstag feiert, auch den Wunsch deponiert, Van der Bellen möge doch wieder zur Wahl antreten.

Zadra zur Causa Hämmerle

Nachdem der Dornbirner Jugend- und Schulstadtrat in einem VN-Interview die 2G-Regel und die Impfpflicht mit dem Faschismus und Afghanistan in Verbindung brachte, forderte die Grünen-Landesparteispitze Konsequenzen. Konsequenzen wurden am Montagabend gezogen, Landessprecher Zadra schilderte den Fall, der die Gemüter erregt hatte, bei "Vorarlberg LIVE".