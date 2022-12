Vorarlberger Grüne gegen Gaspreisdeckel

Vorarlbergs Grünen-Chef und Energie-Landesrat Daniel Zadra (Grüne) spricht sich vehement gegen einen Gaspreisdeckel nach deutschem Vorbild aus.

Das wäre eine absolute Sackgasse für Österreich", sagte er am Donnerstag im Gespräch mit der APA. Zadra sah in der Gaspreisbremse gleich drei negative Aspekte: Es handle sich um ein Gießkannensystem, die verschiedenen Energieträger würden ungleich behandelt und der Deckel wäre "unglaublich teuer".

Zadra wirbt für Heizkostenzuschuss

Als taugliches und etabliertes Instrument dafür nannte der Grünen-Politiker den Heizkostenzuschuss. Angesichts der aktuellen Situation sei der Kreis der Bezieher in Vorarlberg erweitert und der Zuschuss erhöht worden, sagte Zadra. In diesem Winter beläuft er sich auf 330 statt wie zuvor 270 Euro, geschätzt 17.000 Vorarlberger Haushalte werden davon profitieren. Den Heizkostenzuschuss könnte man so weiterentwickeln, dass auch der Mittelstand finanzielle Erleichterung finde, schlug der Landesrat vor. Der Zuschuss werde unabhängig vom Energieträger ausbezahlt und biete einen Anreiz, Energie einzusparen. "So ist Steuergeld sinnvoll investiert", stellte Zadra fest.