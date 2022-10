Vorarlberger gewinnt bei Tischlermeister-Galerie 2022

Daniel Fuchsberger aus Lauterach holt bei der bundesweiten Tischlermeister-Galerie mit seinem Plattenspieler-Sideboard "Le Plaisir Analogique" den ersten Platz.

Mitte Oktober fand die Prämierung der besten Tischler-Meisterstücke 2022 im Holz- und Werkzeugmuseum LIGNORAMA in Riedau (Oberösterreich) statt. Im Rahmen der Tischlermeister-Galerie werden alljährlich die besten Meisterstücke der "frischgebackenen" Tischlermeister:innen ausgestellt. Eine Fachjury kürt aus diesen besten Österreichs drei Fachgewinner:innen, auch das Publikum stimmt für seinen Liebling.

Sideboard aus Rio-Palisander-Holz

Den diesjährigen LignoramAward holte Daniel Fuchsberger nach Vorarlberg mit seinem Plattenspieler-Sideboard "Le Plaisir Analogique". Der junge Meister hat seine Meisterprüfung an der HTBLA Hallstatt in Oberösterreich abgelegt. Sein Sideboard besticht durch das seltene, sehr lebhafte und ausdrucksstarke Rio-Palisander-Holz. Daniel Fuchsberger verstand es, die außergewöhnliche Maserung durch eine schlichte Form wirken zu lassen und unterstütze dies durch massive Messingelemente. Die handwerkliche Ausführung ist perfekt, Funktion und Nutzen sind stimmig mit der Ausführung, merkte die Fachjury an.