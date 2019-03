Vorarlberger Friseure stellen ihr Können unter Beweis

Bei freiem Eintritt können Besucher am Sonntag im Montforthaus die Landesmeisterschaft der Vorarlberger Friseure miterleben.

Das Haarwerk 2019, die Landesmeisterschaft der Friseure Vorarlbergs, findet am Sonntag, 24. März, von 11 bis 17 Uhr im Montforthaus in Feldkirch statt. Friseur-Lehrlinge aus dem 1. bis 3. Lehrjahr zeigen in Kategorien wie Locken-Look, Herren-Trendcut oder Trendstyling ihr kreatives Talent. Und auch ausgelernte FriseurInnen dürfen ihr handwerkliches Geschick in der Sonderkategorie Brautfrisur unter Beweis stellen.