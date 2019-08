Vorarlberger FPÖ will Familiengeld einführen

Das Modell der Freiheitlichen Partei sieht vor, das Kinderbetreuungsgeld bis zu 885 Euro aufzustocken.

Die Vorarlberger FPÖ will ein Familiengeld einführen. Die Forderung sei ein zentraler Punkt des freiheitlichen Wahlprogramms zur Landtagswahl, hieß es seitens der Partei gegenüber der APA. Das Modell sieht vor, das Kinderbetreuungsgeld bis zur Höhe der Sozialhilfe neu, also 885 Euro, aufzustocken. Damit wolle man Eltern unterstützen, die ihre Kinder länger selbst betreuen wollen.

370 Euro dazu bei 515 Euro bisher

Bezieht eine Familie also beispielsweise für zwei Jahre 515 Euro monatlich Kinderbetreuungsgeld, erhielte diese durch das Familiengeld 370 Euro dazu, so der freiheitliche Vorschlag. Entscheiden sich Eltern für die längste Bezugsvariante von 1.063 Tagen, beliefe sich der monatliche Zuschuss auf 442 Euro. Ausgehend von der Zahl der Kinderbetreuungsgeld-Bezieher von 2017 müsste das Land Vorarlberg dafür rund eine Mio. Euro jährlich aufwenden, so FPÖ-Obmann Christof Bitschi. Allein durch den Rückgang an Familienzuschuss-Beziehern habe sich das Land in den vergangenen fünf Jahren aber rund 1,7 Mio. Euro gespart, "das ist also bei politischem Willen durchaus finanzierbar", betonte Bitschi.