Vorarlberger FPÖ-Chef sieht Chance zur Erneuerung

Der Vorarlberger FPÖ-Obmann Christof Bitschi zeigte sich am Donnerstag nach der Gründung der Wiener Abspaltung "Die Allianz für Österreich" (DAÖ) erleichtert.

Mit dem Abgang der drei Gemeinderatsmandatare gebe es nun eine Chance zur Erneuerung. Er sah seine Partei zudem befreit von der Ibiza-Affäre. "Dieser Klotz am Bein ist endlich weg", so Bitschi.

Strache-Unterstützer gründen mit DAÖ eigenen Klub

"Zuversichtlich" für möglichen Ausschluss von Strache

Was die für Freitag anstehende Entscheidung über einen möglichen Parteiausschluss von Heinz-Christian Strache anging, zeigte sich Bitschi "zuversichtlich". Er fordere seit Monaten eine klare Trennung. Unter Norbert Hofer sehe die FPÖ einer erfolgreichen Zukunft entgegen. Man könne sich nun auch im Land wieder auf Inhalte konzentrieren.

"Sehr skeptisch" war der Vorarlberger FPÖ-Obmann in Hinblick auf eine mögliche bundesweite Rolle der "Allianz für Österreich". Angesprochen auf die Auswirkungen der Abspaltungsgründung auf die Wiener Landesgruppe für die Wien-Wahl meinte Bitschi, der Wähler werde entscheiden. "Dass es schwierig wird, wissen wir alle. Das war es auch für uns in Vorarlberg. Aber ich bin ein positiver Mensch und ich bin sicher, dass ein gutes Ergebnis rauskommen wird", so Bitschi.