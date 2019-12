FPÖ-Spaltung: Hofer verspottet "Bündnis Zukunft Ibiza"

Blaue Dissidenten: Parteiabspaltungen sind in Österreich keine Seltenheit. Was das für die FPÖ bedeutet, sehen Sie im Video.

Vilimsky: "Politische Diarrhö"

DAÖ? Klingt etwas nach politischer Diarrhö🙈 Die drei Abtrünnigen fielen bislang schon nicht wirklich auf und werden bald wieder in der Versenkung eines politischen Buchstabensalates von LIF BZÖ TS FPS und Co verschwinden. Und tschüss👋🏻

Stefan Petzner: "DAÖ wird scheitern"

Die FPÖ-Spitze will in einer Pressekonferenz am Nachmittag zu den aktuellen Entwicklungen Stellung nehmen.

Was das für die FPÖ bedeutet, sehen Sie im Video des Polit-Journalisten der "Kleinen Zeitung" oder in der nachstehenden ORF-Analyse von Thomas Langpaul.

Was bedeutet die Neugründung der DFÖ für die FPÖ?



"Die Allianz für Österreich"

Die von abtrünnigen Wiener FPÖ-Mitgliedern neu gegründete Bewegung "Die Allianz für Österreich" will bei der Wien-Wahl antreten. Initiator Karl Baron wünscht dabei den ehemaligen Bundesparteichef Heinz-Christian Strache als Spitzenkandidaten, wie er am Donnerstag in einer Pressekonferenz sagte. Noch sei Strache aber - suspendiertes - Mitglied der Freiheitlichen. Im Gespräch sei man aber, so Baron.