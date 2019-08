Vorarlberger erstochen: Prozess im November

Schizophrener Afghane (25) soll Bregenzer (21) im Vorjahr in Innsbruck mit Messerstich getötet haben. Termin für Verhandlung um beantragte Einweisung steht.

Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke vom 25. November 2018 auf einen jungen Vorarlberger in der Tiroler Landeshauptstadt beginnt am 21. November am Innsbrucker Landesgericht ein Geschworenenprozess gegen den Tatverdächtigen. Das Urteil soll am 22. November verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wirft einem 25-jährigen Afghanen vor, er habe auf der Straße in der sogenannten Bogenmeile einen 21-jährigen Bregenzer mit einem Messerstich in den Hals ermordet.