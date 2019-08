Mord an Vorarlberger: Anstalt statt Gefängnis

Der mutmaßliche Messerstecher, der in Innsbruck einen 21-jährigen Vorarlberger tötete, ist unzurechnungsfähig. Dies ergab ein Sachverständigengutachten.

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 21-jährigen Vorarlberger in der Innsbrucker "Bogenmeile" hat die Staatsanwaltschaft die Einweisung des tatverdächtigen 25-jährigen Afghanen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Dies sagte ein Sprecher der Anklagebehörde gegenüber der APA und bestätigte damit die Medienberichte.

Unzurechnungsfähigkeit festgestellt

Überraschender Angriff

Der Vorarlberger war am 24. November gemeinsam mit acht Bekannten gegen 22.00 Uhr in Innsbruck aus dem Zug gestiegen. Gegen 0.30 Uhr ging die Gruppe in ein Lokal in der "Bogenmeile". Dieses verließen sie rund 45 Minuten später wieder.