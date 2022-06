Vorarlberger Biologie-Champions wurden gekürt

Am BG Dornbirn wurde die Vorarlberger Landesmeisterschaft der Biologie-Challenge ausgetragen.

Dornbirn. Naturwissenschaftlich interessierte und begabte Schüler und Schülerinnen der Oberstufe im Fach Biologie zu fördern, das ist das Ziel der Biologie-Challenge. Der Wettbewerb wurde vor drei Jahren ins Leben gerufen – zum zweiten Mal wurde er heuer auch in Vorarlberg durchgeführt. Schüler verschiedener Gymnasien bekamen dabei Zusatzunterricht in sechs Themengebieten – die Unterrichtssequenzen fanden abwechselnd an den teilnehmenden Schulen statt. Themen waren heuer das Auge, das Herz, Knochen und Gelenke, Makro-Nährstoffe, die Niere und Mikrobiologie. Dabei wurde nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern auch viel Zeit auf praktisches Arbeiten verwendet.

Theorie und Praxis

Zum Abschluss konnten die Schüler ihr Wissen bei der Vorarlberger Landesmeisterschaft am BG Dornbirn unter Beweis stellen. Dabei mussten sie verschiedene theoretische und praktische Aufgaben aus vier der sechs Themengebiete lösen. Am besten gelang dies Alexandra Winkler vom BG Blumenstraße, die als Siegerin aus dem Wettbewerb hervorging. Auf den Plätzen zwei und drei platzierten sich Severin Telser vom BG Dornbirn und Ronja Hulka vom BG Blumenstraße. Die drei Bestplatzierten konnten sich am 30. Mai in Innsbruck mit den Landessiegern aus den anderen Bundesländern messen.

Jugend fördern