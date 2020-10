Vorarlberger Bergbauer Thomas startet in die Hofwoche

Der 30-jährige Bergbauer Thomas aus Sonntag darf endlich seine Bewerbungsbriefe entgegennehmen und entscheidet sich für Saskia (25), Birgit (22) und Nicoleta (34). Den Start in die Hofwoche gibt's am Mittwoch um 20.15 Uhr bei "Bauer sucht Frau" auf ATV zu sehen.

Thomas betreibt auf 60 Hektar Land einen Milch- und Zuchtviehbetrieb und ist ein wahres Energiebündel. Wenn er nicht gerade im Stall tätig ist, ist er im Winter auf den Pisten als Skilehrer tätig. Seine Naturverbundenheit findet sich auch in seinen Hobbies wieder. Neben dem Skifahren geht er gerne wandern und schwimmen oder verbringt seine Zeit im Sommer auf der Alm. Thomas ist ein ruhiger gelassener Mensch, der vor allem für seine Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft geschätzt wird. Nun fehlt ihm nur noch die richtige Frau an seiner Seite, die genauso eine ruhige, gelassene, tierliebe Art wie er an den Tag legt. Sie sollte ungefähr gleich groß sein und ein natürliches Auftreten haben. Der Vorarlberger ist zudem ein richtiger Romantiker und wünscht sich, seine eigene Familie zu gründen.