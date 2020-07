Vorarlberger will bei "Bauer sucht Frau" die große Liebe finden

Singles, meldet euch! Der 30-jährige Bergbauer Thomas aus Sonntag macht sich mithilfe der ATV-Kuppelshow und Moderatorin Arabella Kiesbauer auf die Suche nach seiner Traumfrau.

"Zu meinem Glück fehlt mir nur noch meine Traumfrau", so der 30-Jährige, der in der Show als "gelassender Bergbauer" beschrieben wird. Thomas betreibt in Sonntag im Großen Walsertal einen Milch- und Zuchtviehbetrieb auf 60 Hektar Land. Wenn er nicht gerade im Stall arbeitet, ist er im Winter als Skilehrer auf den Pisten unterwegs. Seine Naturverbundenheit spiegelt sich auch in seinen Hobbies wider: Neben dem Skifahren geht er gerne wandern und schwimmen oder verbringt seine Zeit im Sommer auf der Alm.