Vorarlberger Bergbahnen starten in die Sommersaison

Die ersten Bahnen fahren bereits und die Betreiber sind optimistisch, was den Verlauf des Sommergeschäftes betrifft.

Einzelne Bahnen sind bereits in Betrieb – viele weitere öffnen im Laufe der nächsten Tage – unabhängig von möglichen Grenzöffnungen. Die Erwartungshaltung an diesen Sommer ist von Seiten der Betreiber durchwegs positiv. "Wir haben in den vergangenen Monaten gezeigt, dass wir über umfassende Sicherheitskonzepte verfügen, die sowohl im Winter als auch Sommer hervorragend funktionieren. Das stärkt natürlich das Vertrauen unserer Gäste und steigert die Attraktivität Vorarlbergs als Urlaubs- und Ausflugsgebiet. Auch dass wir in den vergangenen Jahren laufend in den Ausbau der Erlebnisangebote am Berg investiert haben und unser Angebot an der frischen Luft in der Natur stattfindet, spielt uns in der aktuellen Situation in die Karten", sagt Dr. Andreas Gapp, Obmann der Fachgruppe der Seilbahnen Vorarlberg.