Vorarlberger arbeiten an Durchbruch bei Antikörpertests

Erste Versuche an Menschen aus Vorarlberg seien bereits im Herbst geplant.

Angesichts aktuell niedriger Covid-19-Zahlen in Österreich hat sich auch die Lage in vielen Testlaboratorien etwas entspannt. Nicht aber im Feldkircher VIVIT Institut. Hier wird gerade fieberhaft am Durchbruch bei Antikörpertests gearbeitet.

Tests treffsicherer machen

Das Vorarlberg Institute for Vascular Investigation and Treatment, kurz VIVIT, ist ein wissenschaftliches Institut, primär fokussiert auf die Erforschung und Therapierung von Stoffwechsel- und Herz-Kreislauferkrankungen, wie Diabetes oder Atherosklerose.

In Zeiten wie diesen forscht das Institut rund um Geschäftsführer und Mediziner Heinz Drexel aber auch vermehrt an Antikörpertests mit Bezug auf das Coronavirus. Denn absolut treffsichere Tests gibt es derzeit noch nicht. Und genau das wollen die Forscher nun ändern, geht aus einem Bericht des ORF Vorarlberg hervor.

Schnupfenerreger oder Coronavirus?

Drei Vorteile:

Erste Versuche im Herbst an Vorarlberger Spitalsmitarbeitern

Vorausgesetzt, dem VIVIT-Forschungs-Team gelingt es, die Treffsicherheit eines Antikörpertests so zu erhöhen, dass er praxistauglich wird, sollen bereits im Herbst die ersten Versuche an 5.000 Bediensteten in Vorarlbergs Spitälern und Arztpraxen starten, heißt es in dem "ORF Vorarlberg" Bericht.