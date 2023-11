Vorarlberger (35) nach Diebstahl aus Auto in der Schweiz festgenommen

Am Mittwoch, 29. November 2023, kurz vor 1 Uhr, hat die Kantonspolizei St. Gallen einen 35-jährigen Vorarlberger in Oberriet in der Schweiz festgenommen. Er hatte zuvor diverse parkierte Autos geöffnet und Wertsachen daraus gestohlen.

Kurz vor 1 Uhr meldeten aufmerksame Anwohner der Staatsstraße, dass ein Mann sich an parkierten Autos zu schaffen mache. Nach Meldungseingang rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen an die beschriebene Örtlichkeit aus.

35-Jähriger wurde festgenommen

In der Zwischenzeit konnten Anwohner den Mann an der Hauptstraße stellen und bis zum Eintreffen der Polizei ohne Widerstand festhalten. Es handelt sich um einen 35-jährigen Vorarlberger. Er dürfte zuvor mehrere parkierte Autos geöffnet und Wertgegenstände daraus gestohlen haben. Anlässlich der Festnahme konnte mutmaßliches Deliktsgut sichergestellt werden. Der 35-Jährige wurde festgenommen.

Die Kantonspolizei St. Gallen klärt ab, ob er für weitere Delikte infrage kommt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht. Beim Migrationsamt werden zudem ausländerrechtliche Maßnahmen geprüft.