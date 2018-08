Vorarlberg/Bregenz: Betrunkener Verkehrsrowdy hinterlässt Spur der Verwüstung

Am Samstagmorgen um 5 Uhr fuhr ein durch Alkohol und Drogen beeinträchtigter 24-jähriger Pkw-Lenker mit weit überhöhter Geschwindigkeit auf der Arlbergstraße in Bregenz in Richtung Lauterach und verlor die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Mann besitzt keine gültige Lenkerberechtigung. Auf Höhe des Musikhaus Kaufmann geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und kollidierte beinahe mit einem entgegenkommenden Pkw. Anschließend verlor der 24-Jährige auf Höhe des Gasthauses Linde die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte rechts gegen eine Straßenlaterne. In weiterer Folge wurde der Pkw gegen zwei vor dem Gasthaus geparkte Pkw und anschließend gegen zwei Gartenzäune und die Anzeigentafel der Tankstelle geschleudert.