Vorarlberg/Bludenz: 9-jähriges Kind auf Schutzweg angefahren und eingeklemmt

Am Dienstagnachmittag kam es in Bludenz zu einem schweren Unfall. Ein 9-jähriges Kind wurde von einem Pkw erfasst und eingeklemmt.

Um 13:35 Uhr fuhr ein 63-jähriger, in Nüziders wohnhafter Mann mit seinem Pkw in Bludenz auf der Ignaz-Wolfstraße in Richtung Hermann-Sanderstraße. Zur selben Zeit wollte ein 9-jähriger Bub die Straße queren. Dabei erfasste der Pkw den Buben im Bereich der vorderen Stoßstange, beifahrerseitig. In weiterer Folge brachte der Lenker seinen Pkw sofort zum Stillstand. Der Bub wurde unter dem vorderen, rechten Reifen eingeklemmt und konnte durch Passanten schlussendlich befreit werden. Das Kind wurde am Unfallsort vom Notarzt und der Rettung erstversorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Bludenz geflogen.