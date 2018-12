Vorarlberg: Zwei Verletzte - Unfallverursacher flüchtet

Hard - Am Freitagabend wurden zwei junge Frauen bei einem Verkehrsunfall in Hard verletzt. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.

Am Freitagabend ereignete sich auf der L202 in Hard im Kreuzungsbereich der Rheinstraße mit der Industriestraße eine Kollision zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten, vermutlich weißem Transporter. Eine 22-jährige Lenkerin fuhr mit ihrem Fahrzeug bei Grünlicht in die Kreuzung ein und wollte geradeaus in Richtung Höchst weiterfahren. Zeitgleich fuhr das unbekannte Fahrzeug auf die Kreuzung zu und bog unmittelbar vor dem entgegenkommenden Pkw nach links in die Industriestraße ein.