Vorarlberg: Zwei Verletzte nach schwerem Unfall in Schröcken

Ein 56-jähriger Bregenzer geriet am Sonntagnachmittag im Litztobeltunnel auf die Gegenfahrbahn. Der Lenker konnte eine Kollision mit einem Linienbus vermeiden, prallte aber zwei Mal gegen die Tunnelwand.

Am Sonntag gegen 14.00 Uhr fuhr ein 56-jähriger Mann aus Bregenz mit seinem Pkw - in dem er eine 55-jährige Beifahrerin aus Schröcken mitführte - auf der L200 von Warth in Richtung Schoppernau.