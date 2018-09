Vorarlberg: Zwei Verletzte bei Brand in Feldkirch-Tisis

Feldkirch - Nach einem Zimmerbrand in Feldkirch-Tisis sind zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Am Freitagabend entstand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Feldkirch ein Brand an einem technischen Gerät. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung (55 und 32 Jahre alt) konnten die Wohnung selbstständig verlassen, wurden jedoch mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins LKH Felkirch gebracht.