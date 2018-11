Vorarlberg: Zwei Scheunen durch Brand komplett zerstört

Feldkirch - In Feldkirch-Altenstadt sind am Dienstagabend zwei Scheunen durch eine Feuer komplett zerstört worden. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstagabend zwischen 17.00 und 20.45 Uhr geriet eine Scheune in Feldkirch-Altenstadt aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer breitete sich auf einen weiteren Stadel aus, der direkt daneben stand. Ein Übergreifen auf angrenzende Wohnhäuser konnte von den Feuerwehren Altenstadt und Gisingen verhindert werden. Die Hausbewohner wurden nicht verletzt. Die beiden Gebäude wurden durch den Brand komplett zerstört.