Vorarlberg: Zwei Personen in Bregenz schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung am Montagmorgen in Bregenz wurden zwei Personen schwer verletzt.

Am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr alarmierten Anrainer die Einsatzkräfte, nachdem sie auf einen Streit in der Rathausgasse aufmerksam wurden - laut Polizei waren mindestens drei Personen an dem Streit beteiligt.. Beim Eintreffen fanden die Beamten zwei Personen (19 und 37 Jahre alt) mehrere Meter voneinander entfernt auf dem Boden liegend vor - beide wiesen blutige Verletzungen am Kopf und im Gesicht auf. Eines der Opfer war nicht ansprechbar und wurde ins LKH Feldkirch gebracht, die zweite Personen wurde ins LKH Bregenz eingeliefert.