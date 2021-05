Vorarlberg: Zug in Bregenz entgleist

Am Freitagabend entgleiste ein Zug im Bereich des Bregenzer Bahnhofs - der Grund ist noch unbekannt.

Am Freitag gegen 22.15 Uhr entgleiste aus noch unbekannter Ursache die ÖBB-Zugsgarnitur (Zug Nummer 5692) kurz vor dem Hauptbahnhof Bregenz. Der Zug war auf der Bahnstrecke in Fahrtrichtung Lochau unterwegs, als der vordere Teil des Zuges rund 400 Meter vor der Einfahrt in den Bahnhof Bregenz aus den Schienen sprang. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich etwa 7 bis 10 Personen im Zug. Es wurden keine Personen verletzt.