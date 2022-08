Vorarlberg: Zimmerbrand nach Akku-Explosion in Götzis

Brennende Akkus lösten am Donnerstag in Götzis einen Zimmerbrand aus. Ein 16-jähriger erlitt eine Rauchgasvergiftung

Am Donnerstagmorgen kam es zu einen Zimmerbrand in der Moosstraße in Götzis. Aus bisher unbekannter Weise haben sich rund zehn Akkus für Modellflugzeuge, welche in einer feuerfesten Tasche geladen wurden, entzündet.