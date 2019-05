Vorarlberg: Zimmerbrand in Götzis ging glimpflich aus

Götzis - Ein Zimmerbrand rief am Montagabend die Feuerwehr Götzis auf den Plan. Es wurden keine Personen verletzt.

Am 06.05.2019 kam es am späteren Nachmittag zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus in Götzis. Als gegen 17:55 Uhr die 65-jährige Hausbesitzerin nach Hause kam, nahm sie bereits vor dem Haus aufsteigenden Rauch wahr und hörte auch das Signal des Rauchmelders. Der Brand wurde jedoch zuvor glücklicherweise schon von einem Nachbar bemerkt, welcher auch sofort die Feuerwehr alarmierte.