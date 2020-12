Vorarlberg: Zimmerbrand in Bregenzer Kolpinghaus

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagabend zu einem Zimmerbrand im Kolpinghaus Bregenz gerufen.

Die Brandmeldeanlage des Kolpinghaus in Bregenz löste gegen 21.30 Uhr. Beim Eintreffen der Feuerwehr kurz nach der Alarmierung befanden sich bereits alle Bewohner außerhalb des Gebäudes - sie wurde vom Portier evakuiert.

Brandursache unklar

Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem der Zimmer aus, die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Es gab keine Verletzten, die Bewohner können voraussichtlich noch am Donnerstag in ihre Zimmer zurückkehren.