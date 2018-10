Vorarlberg: Zeugenaufruf nach vierfacher Brandstiftung in Hard

Hard - Gleich viermal versuchten unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in Hard Müllcontainer in Brand zu setzen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte steckten am Samstag, den 20.10.2018, in der Zeit zwischen 02.35 Uhr und 02.50 Uhr im Ortsgebiet von Hard an vier verschiedenen Tatorten (2x Mesnergasse sowie Allmendstraße und Mockenstraße) Mülleimer und Müllcontainer in Brand.

Zwei der insgesamt vier Behälter wurden dadurch zerstört. Der Schaden zum Nachteil der Gemeinde Hard ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Hard (Tel. +43 (0) 59 133 8125) bitte um Hinweise.