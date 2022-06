Vorarlberg: Zeugenaufruf nach Unfall in Lustenau

Nach einem Unfall in Lustenau sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 20-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Körnerstraße in Lustenau in Richtung Spar Rheincenter. Als der Radfahrer eine Zufahrtsstraße passierte, wurde er von einem daraus gerade rückwärts ausparkenden Auto (vermutlich ein eher kleinerer, weißer Pkw) touchiert.

In Folge des Zusammenpralls kam der 20-Jährige zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am Knie und Ellenbogen zu und begab sich selbstständig in das Krankenhaus Dornbirn. Weiters entstand Sachschaden an dem Fahrrad des Verunfallten.