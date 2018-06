Vorarlberg: Zeugenaufruf nach Unfall in Bludenz

Nach einem Auffahrunfall auf der Werdenbergerstraße sucht die Polizei nach der Unfallfahrerin.

Ein 20-Jähriger war am Mittwoch, 30. Mai gegen 17.25 Uhr auf der Werdenbergerstraße in Fahrtrichtung Bludenz unterwegs. Kurz vor dem Kreuzungsbereich mit der Straße “Am Tobel” bremste eine vor ihm fahrende Pkw-Lenkerin mit ihr Fahrzeug (VW Polo oder Golf, helle Farbe) abrupt ab, um nach links in die Straße “Am Tobel” einzubiegen. Der 20-Jährige konnte nach einer starken Notbremsung sein Fahrzeug rechtzeitig zum Stillstand bringen. Ein nachfolgender Motorradlenker fuhr in weiterer Folge auf den Pkw auf und kam dabei zu Sturz – er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.