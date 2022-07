Vorarlberg: Zeugenaufruf nach Schlägerei in Hohenems

Ein 24-Jähriger wurde bei einer Schlägerei in Hohenems verletzt - die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 24-jähriger Mann war am Mittwoc gegen 1.20 Uhr, in Hohenems zu Fuß auf der Hermann-Prey-Straße auf dem Nachhauseweg. Dabei traf er auf Höhe Hausnummer 7 zwei Männer, die ihn um ein Feuerzeug baten. Als der 24-Jährige den beiden Männern das Feuerzeug aushändigte, schlugen diese plötzlich grundlos mit Fäusten auf ihn ein und fügten ihm dabei Verletzungen im Gesicht und am Bein zu.