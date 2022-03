Vorarlberg: Zeugenaufruf nach Brandstiftung

Nach zwei Fällen von Brandstiftung sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Sonntag gegen 15 Uhr bemerkten zwei Männer in Hohenems am „Alten Rhein“, gegenüber Kieswerk „Sieber“ (CH) brennendes Schilf und löschten dieses. In der Nähe des Tatortes hielt sich ein Mann auf, welcher den Brandort beim Erscheinen der beiden Männer unverzüglich verließ.