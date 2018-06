Vorarlberg: "Zäwas" bringt Menschen in Bludenz zusammen

Positiv fällt eine erste Zwischenbilanz über den Caritas-Tagestreff Zäwas in Bludenz aus. 56 der insgesamt 63 Personen, die im Bezirk Bludenz an einem integrativen Arbeitsplatz beschäftigt sind, haben im Vorjahr das zusätzliche Angebot zur verstärkten gesellschaftlichen Einbindung genutzt.

Der offene Tagestreff hat sich seit seiner Installation als Alternative zur Werkstätte bewährt. Es hat sich gezeigt, dass Personen, die an einem integrativen Arbeitsplatz beschäftigt sind und in einer selbstständigen Wohnform leben, weniger professionelle Dienstleistungen benötigen, wenn sie diese Struktur nutzen. Als besonders hilfreich hat sich das “Zäwas” für Personen erwiesen, die ihren integrativen Arbeitsplatz verlieren und auf Arbeitssuche sind.

Für Menschen, die an einem integrativen Saison-Arbeitsplatz tätig sind, können Leerzeiten sinnvoll gestaltet werden ohne auf eine stationäre Einrichtung zurückgreifen zu müssen. So kann auf die Beschäftigung in einer Werkstätte zur Überbrückung verzichtet werden, da das “Zäwas” durch den offenen Tagestreff strukturgebend wirkt. Dazu tragen auch die vielfältigen Angebote bei, die von Kursen, über Workshops bis hin zu Weiterbildungen reichen. Bernhard: “So werden mögliche Lücken in der Wochenstruktur gefüllt”.