Vorarlberg: Wolford verlängert Verträge des Vorstandsduos

Der Aufsichtsrat des Vorarlberger Textilkonzerns Wolford hat beschlossen, die zum 31. Oktober 2018 auslaufenden Mandate der beiden Vorstände, Axel Dreher (CEO) und Brigitte Kurz (CFO) zu verlängern.

Sie wurden in der Gremiumssitzung am heutigen Freitag bis zum 30. April 2021 bestellt und sind damit bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020/21 im Amt, teilte Wolford am Abend mit.Wolford war zuletzt lange auf der Suche nach einem Investor. Das in Turbulenzen geratene Unternehmen, das rund 1.500 Mitarbeiter – davon allein rund 700 am Standort Bregenz – beschäftigt, verzeichnete Verluste. Die chinesische Fosun-Übernahme, nunmehrige Mehrheitseigentümerin, brachte dem Wäschehersteller dann im Frühjahr das dringend benötigte frische Geld.