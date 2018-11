Vorarlberg: Wolford provoziert mit neuer Kampagne

Die neue Kampagne des Vorarlberger Wäsche-Herstellers Wolford findet nicht jeder anziehend.

Wie in einem Krimi ragen Frauenbeine aus einem Kofferraum, eine Dame küsst ihr eigenes Spiegelbild, eine weiter steht sichtlich im Regen. Mit einer neuen weltweite ausgespielten Werbe-Kampagne unter dem Motto #truecharacter will der Vorarlberger Wäschehersteller bewusst provozieren. Sie soll den Anspruch des Unternehmens untermauern, dass Frauen in Wolford-Wäsche in allen Momenten des Lebens immer gut aussehen.