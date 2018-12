Vorarlberg: Wolford macht weiter Verlust

Der Vorarlberger Strumpf- und Wäschekonzern Wolford, der mehrheitlich dem chinesischen Fosun-Konzern gehört, peilt für das Gesamtjahr 2018/19 - trotz Verlusts auch im Halbjahr - weiterhin ein positives Betriebsergebnis an. Dabei komme der Umsatzentwicklung im dritten Quartal aber entscheidende Bedeutung zu, wurde am Freitag betont.

Im Zeitraum Mai bis Oktober war das Betriebsergebnis (EBIT) mit -5,6 (-6,2) Mio. Euro weiterhin negativ, und der Nettoverlust (Ergebnis nach Steuern) vergrößerte sich im Jahresabstand sogar leicht auf 7,3 (6,6) Mio. Euro. Im zweiten Geschäftsquartal sei das EBIT jedoch immerhin mit über einer Million Euro im Plus gelegen. Der Umsatz verringerte sich im Halbjahr um elf Prozent auf 62,4 (70,2) Mio. Euro, teilte das börsennotierte Unternehmen mit zuletzt im Schnitt 1.350 Vollzeitkräften mit.

Das traditionell umsatzstärkste dritte Geschäftsquartal stehe noch bevor – und die im Zuge des Restrukturierungsprogramms erzielten Kosteneinsparungen hätten sich als nachhaltig erwiesen, so das Management.

Auch das zweite Geschäftsquartal (August bis Oktober) war laut Wolford “von den Folgen des Jahrhundertsommers geprägt” – also der witterungsbedingten Kaufzurückhaltung der Konsumenten. Im deutschen Modeeinzelhandel etwa seien die Umsatzerlöse allein im September um 13 Prozent gesunken – “für Wolford mit Schwerpunkt auf Legwear denkbar ungute Bedingungen”.

Große Fortschritte vermeldet man bei der Umsetzung der neuen Markenstrategie mit dem Ziel, verstärkt auch jüngere Zielgruppen anzusprechen. Das neue Shop-Konzept soll im Jänner in zwei Boutiquen in Paris und einem Store in Amsterdam vorgestellt werden.