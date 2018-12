Vorarlberg: Wohncontainer in Dornbirn brennt völlig aus

Am Freitagabend gegen 17:30 Uhr stellten die Mitarbeiter einer Baufirma in Dornbirn fest, dass ein Wohncontainer, welcher sich direkt an der Fassade des Firmengebäudes befand, Feuer gefangen hatte.

Die Mitarbeiter versuchten zuerst den Brand mit Feuerlöschern zu löschen, was jedoch misslang. In weiterer Folge verständigten sie die Feuerwehr und verbrachten den Wohncontainer mit einem Gabelstapler in die Mitte des Innenhofes, wo dieser vollständig ausbrannte. Das Feuer wurde durch einen technischen Defekt des Elektroofens im Wohncontainer ausgelöst. Durch das Feuer wurden außerdem ein Pkw und die Hausfassade beschädigt. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 40 Kräften im Einsatz. Die Rettung war mit einem Fahrzeug und sieben Mann vor Ort.