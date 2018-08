Vorarlberg: WKV weist Kritik an Tarifanpassung bei Taxiunternehmen zurück

Die Fachgruppe für das Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen in der Wirtschaftskammer Vorarlberg verteidigt ihre geplante Tarifanpassung und weist die Kritik der Arbeiterkammer zurück, wonach diese als „völlig überzogen“ bezeichnet wird, zumal die letzte Anpassung im Jahr 2012 durchgeführt wurde.

Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer haben zur geplanten Anpassung eine Stellungnahme formuliert, in der das Vorarlberger Rheintal als „einzige große Stadt mit mehr als 260.000 Einwohnern“ bezeichnet wird. „Außen vor lässt diese Einschätzung aber Regionen, in welchen aus wirtschaftlichen Gründen gar keine Taxidienstleistungen mehr angeboten werden können. Dazu zählen weite Gebiete des Bregenzerwaldes, das Montafon, das Großwalsertal und sogar Teile des Walgau“, erklärt Fachgruppenobmann Anton Gantner.

“Neu geplante Wartetarif”

Der von der Arbeiterkammer ebenfalls kritisierte Zeittarif dient der Abgeltung einer überdurchschnittlich hohen Fahrtdauer, die z.B. aufgrund von Stau und anderen Verkehrsstillständen entstanden ist. In den Branchen, in denen persönliche Dienstleistungen erbracht werden, ist es üblich, nach Zeit abzurechnen. Auch der „neu geplante Wartetarif“ ist bisher in der Tarifverordnung verankert, in den Taxametern einprogrammiert und in der Praxis angewendet. Der Zeittarif gilt beispielsweise auch dann, wenn der Taxameter ausfällt. Es ist nicht nachvollziehbar, warum bei Ausfall der Messvorrichtung (und ersatzweiser Feststellung des Leistungsumfangs auf „händische Art“) ein Teil des Tarifs nicht gelten sollte.