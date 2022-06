"Wirtshaus zur Dorfhaube": Ein Lokal, wie's früher war

Hans Istler, der zuletzt das Bad Diezling bewirtete, ist der neue Chef und steht auch selbst mit hinterm Herd. Istler ist seit über 30 Jahren in der Gastronomie tätig. Der neue Name "Wirtshaus zur Dorfhaube" kommt nicht von ungefähr. Der Wirt will ein schönes, traditionell österreichisches Dorf-Wirthaus betreiben. Die Haube steht fürs Kochen, die österreichische gutbürgerliche Küche.